Cinco clubes brasileiros sÃ£o cabeÃ§a de grupo na Libertadores 2024; confira

Os oito grupos da Copa Libertadores da América estão definidos. Em uma cerimônia realizada no Paraguai, nesta segunda-feira (18), o presidente Alejandro Domínguez, homenageou o pai Osvaldo Domínguez Dibb, diretor esportivo, que faleceu em fevereiro deste ano.

O primeiro sorteio da cerimônia foi para definir os grupos da Copa Sul-Americana, e sem seguida os da Libertadores. Esta será a 65º edição da competição, na qual os primeiros e segundos colocados da primeira fase passarão automaticamente para as oitavas de final. Os terceiros colocados vão para os playoffs, disputar vaga no mata-mata do outro torneio.

Para sortear os grupos, algumas estrelas do futebol sul-americano foram chamadas, e um deles foi o brasileiro Cafu, capitão do penta da Seleção Brasileira, em 2002. A fase de grupos inicia em abril, e termina em maio. A final acontecerá no dia 30 de novembro, em Buenos Aires, capital da Argentina. O sorteio não resultou em nenhum grupo da morte.

Veja os grupos:

GRUPO A

- Fluminense (BRA)

- Cerro Poteño (PAR)

- Alianza Lima (PER)

- Colo-Colo (CHI)

GRUPO B

- São Paulo (BRA)

- Barcelona de Guayaquil (EQU)

- Talleres (ARG)

- Cobresal (CHI)

GRUPO C

- Grêmio (BRA)

- Estudiantes de la Plata (ARG)

- The Strongest (BOL)

- Huachipato (CHI)

GRUPO D

- LDU (EQU)

- Junior Barranquilla (COL)

- Universitario (PER)

- Botafogo (BRA)

GRUPO E

- Flamengo (BRA)

- Bolívar (BOL)

- Millonarios (COL)

- Palestino (CHI)

GRUPO F

- Palmeiras (BRA)

- Independiente del Valle (EQU)

- San Lorenzo (ARG)

- Liverpool (URU)

GRUPO G

- Penãrol (URU)

- Atlético - MG (BRA)

- Rosário Central (ARG)

- Caracas (VEN)

GRUPO H

- River Plate (ARG)

- Libertad (PAR)

- Deportivo Táchira (VEN)

- Nacional (URU)

