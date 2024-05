Presidente da CBF aceita paralisar o Brasileirão

Carla Andréa, com TNT Sports atualizado em 15/05/2024 às 10h14

O Presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, disse que vai aceitar pedido de alguns clubes para paralisar o Brasileirão 2024. A medida tem em vista as equipes prejudicadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Essa foi a primeira manifestação do dirigente desde que 11 clubes pediram a paralisação do torneio. Entre eles o Athletico-PR, Atlético-MG, Botafogo e Cruzeiro.

Além do pedido dos clubes, o Ministério do Esporte enviou um ofício à CBF na semana passada pedindo o adiamento do campeonato. Em resposta, o presidente da Confederação diz que apesar de acatar, aguarda da pasta ministerial recursos para auxiliar os desastres, principalmente em estádios que tiveram sua estrutura afetada.

“Esperamos que possa haver alguma iniciativa do Ministério para que coloque recursos que possam amenizar a vida dos entes queridos. E também das reformas de que carecem, de imediato, os estádios do Rio Grande do Sul.”, disse Ednaldo Rodrigues.

