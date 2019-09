Governador garante que irá atender demandas do interior do estado

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (13), o governador Reinaldo Azambuja garantiu que muitos pedidos, feitos pelos prefeitos dos municípios do estado, durante a primeira edição do Governo Presente, que envolve investimentos na área de saúde, educação e principalmente de infraestrutura.

“Existem demandas de todo tamanho e as prioridades que são elencadas, algumas já são prioridades do governo. Um exemplo: em Três Lagoas o prefeito Ângelo Guerreiro pactuou de fazermos juntos drenagem e pavimentação de dois bairros e fazer o acesso ao Hospital Regional. É uma prioridade de Três Lagoas e do Governo porque nós vamos entregar o hospital e o acesso lateral para que não tenha o risco de as pessoas transitarem pela BR”, disse Reinaldo Azambuja.

O governador afirmou ainda que as solicitações dos prefeitos demonstram que existe uma sintonia entre o que pensam o cidadão, as lideranças municipais e os representantes do governo estadual.

Na área de educação, o governador Reinaldo Azambuja contou que todas as escolas estaduais serão reformadas, o que também é uma demanda dos prefeitos. “Pode ter certeza: todas as escolas de Três Lagoas e do Estado passarão por reformas para melhorarmos a qualidade para os alunos e para os colaboradores”, disse.

Reinaldo Azambuja explicou que o Governo Presente irá percorrer todas as regiões, levando toda a estrutura de governo, com os secretários estaduais, e atendendo representantes dos 79 municípios sul-mato-grossenses. A próxima edição será em Rio Verde, nos dias 19 e 20 de setembro, quando serão atendidos 13 municípios: Rio Verde, São Gabriel do Oeste, Sonora, Rochedo, Coxim, Pedro Gomes, Camapuã, Bandeirantes, Alcinópolis, Costa Rica, Corguinho, Jaraguari e Rio Negro.

José Fernando Barbosa dos Santos, prefeito de Selvíria, destacou o fato de não precisar se deslocar para Campo Grande para levar as reivindicações que irão atender à população. “Não precisamos ir até a Capital. O Governo veio até nós”, resumiu. O prefeito de Brasilândia, Antônio de Pádua Thiago, também ressaltou a importância desse novo canal de diálogo. “Quero parabenizar o governador por essa iniciativa. Eu sei que quanto gestor a gente ao consegue estar em todos os lugares. E estar aqui é importante para ouvir a população através de seus representantes, que são os vereadores e prefeitos”.

