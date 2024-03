Haddad revela em entrevista que Ã© alvo de "fogo amigo" do PT

Em entrevista para a CNN, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), contou que logo quando assumiu o comando da pasta, no dia 1º de janeiro de 2023, foi feito foi feito um “bolão” dentro do Partido dos Trabalhadores sobre quanto tempo ele permaneceria no cargo.

Haddad ainda revelou que é um dos alvos do chamado “fogo amigo” dentro do PT. Mas também que seu sonho era ser ministro da Fazenda, e então está focado em fazer seus projetos avançarem.

Durante a entrevista, Haddad foi questionado se ainda almejava ser presidente do país e se tinha saudades de fazer campanha política, mas ele preferiu não responder.

Haddad concorreu à presidência contra Jair Bolsonaro (PL), em 2018, quando Lula estava preso, mas perdeu para o oponente.

