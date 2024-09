JD1TV: "A direita precisa retomar o poder no Brasil", diz André Salineiro

O ex-vereador e ex-candidato a vice-prefeito André Salineiro, participou de mais uma edição das sabatinas com os candidatos a vereadores de Campo Grande. “A direita precisa retomar o poder no Brasil”, afirmou o candidato.

André foi o vereador mais bem votado em Campo Grande, mas deixou a Câmara para concorrer a vice-prefeito em 2020, como não ganhou, ficou quatro anos fora da política.

Ele afirma que esses anos foram bons, pois ficou "fora da bolha" e começou a observar a cidade com o olhar de eleitor. E agora que está na disputa, se diz mais preparado para estar no cargo.

Assista:

