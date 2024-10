JD1TV: "Celebramos vitórias", diz Riedel em mensagem do aniversário de MS

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, comemorou os 47 anos do estado através de um vídeo publicado nas redes sociais, onde cita os crescimentos recentes.

“Nos celebramos vitórias todos os dias, com impostos mais baixos e um dos melhores ambientes para empreender no país. Estamos a caminho do pleno emprego. A força do agro que mais cresce no Brasil, nos coloca como terceiro maior crescimento nacional e estimula uma nova indústria de transformação, baseada na sustentabilidade”, comentou Riedel.

Entre outras conquistas, o governador citou o fato de ter o melhor salário dos professores do país. “Parabéns, Mato Grosso do Sul! Vamos juntos escrever as próximas páginas dessa nossa história”, finaliza.

Assista ao vídeo:

