JD1TV: Gildo diz ser "o candidato da Região Norte" e pretende trabalhar pelos jornalistas

Gildo do Nova Lima News foi mais um dos candidatos a vereadores de Campo Grande a ser entrevistado pelo JD1. A sua campanha consiste em dizer que ele é o candidato da Região Norte da Capital.

Isso parte da afirmativa de que o bairro Nova Lima e os outros bairros ao redor precisam de mais atenção da prefeitura de Campo Grande. “Voltou a ser esquecida”, afirmou Gildo ao falar da Região Norte da Capital.

Gildo é jornalista, e quando questionado sobre a classe profissional, ele afirmou que pretende ouvir os colegas para saber os anseios e desejos de melhorias para assim, fomentar projetos de lei que beneficiarão os jornalistas.

Assista:

