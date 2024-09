JD1TV: "Não sou vereador de posição, sou vereador por Campo Grande", diz Dr. Loester

Dr. Loester busca a reeleição para o seu quinto mandato na Câmara Municipal de Campo Grande. E na sabatina do JD1, o vereador afirmou que sua motivação é o amor à vida pública e pelo desejo de continuar trabalhando em prol da comunidade campo-grandense.

No eventual último mandato, pretende realizar o que ainda não conseguiu, sempre focado nos interesses da população, evitando criar "leis desnecessárias".

O vereador de direita, Dr. Loester, afirmou priorizar a economia do dinheiro público, minimizando gastos com serviços e despesas, como gasolina e telefone, para melhor atender as necessidades da cidade.

Assista:

