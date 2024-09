JD1TV: "Quero readquirir uma posição para fazer o bem comum", diz Odilon sobre retorno à política

Para a sabatina deste sábado (14), o JD1 recebeu o candidato Juiz Odilon, Juiz Federal aposentado que agora, quer readquirir uma posição na política para "fazer o bem comum”.

Depois de anos combatendo o crime organizado, Odilon quer uma cadeira na Câmara para atuar em favor da comunidade, mais perto das pessoas e com o pé no chão. E ainda, tem projetos focados na educação.

Alguns deles engloba esportes nas escolas, segurança, e a criação de hortas para os alunos.

