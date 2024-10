JD1TV: Rose vota e se diz "confiante"

A candidata do União Brasil, Rose Modesto, votou na manhã deste domingo (06), na Escola Municipal Danda Nunes, no bairro Santa Fé, em Campo Grande. Ela foi acompanhada do irmão, o deputado estadual Rinaldo Modesto.

Rose se mostrou confiante em que as eleições na Capital serão decididas logo no 1º turno: "Estamos confiantes e acreditando no 2º turno, ou ate mesmo levar no 1º turno". A candidata, ainda, destacou que esse período eleitoral foi o maior desafio de sua vida, pois foi uma campanha difícil contra três máquinas, a do governo federal, governo estadual e prefeitura.

E mais difícil ainda porque não esperava tantas fake news. Rose também destacou o apoio da população nessa caminhada, que a ajudaram a iniciar a campanha liderando as pesquisas, e continuar na liderança nas que saíram no último sábado (05). Tudo isso, ela colocou na conta do seu plano de governo que foi "construído pela cidade", e pela sua experiência de vida.

Para o 2º turno, Rose afirma que vai seguir na mesma linha de campanha e vai buscar conquistar quem ainda não conquistou. A candidata do União Brasil vai aguardar o resultado em casa, ao lado da família. Após o resultado, seguirá para o seu comitê.

Assista:

Your browser does not support HTML5 video.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também