Jorge Batista vê Rose Modesto e Beto Pereira como favoritos ao 2º turno

O candidato à prefeitura de Campo Grande pelo Partido da Causa Operária (PCO) esteve na Escola Estadual Maestro Frederico Liebermann, localizada no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande, e em entrevista, revelou que acredita em um 2º turno entre Rose Modesto (União Brasil) e Beto Pereira (PSDB).

Jorge está otimista que vai conseguir entre 40 e 60 mil votos neste domingo (06), mas não está confiante que vai para o 2º turno. "Vou apoiar um candidato no 2º turno", disse.

"Acho que já está no segundo turno, hoje já, é o Beto e a Rose", afirmou. Segundo ele, essa opinião vem de reuniões e ida aos bairros da Capital. Caso esse cenário se concretize, Jorge Batista ainda não sabe quem vai apoiar, mas pretende seguir aquele que mais concordar com a linha de pensamento do PCO.

Para o futuro, Jorge avisou que voltará "com tudo", e mais organizado, para evitar as frustrações que aconteceram nestas eleições municipais, como acusação de violência doméstica e fundo partidário atrasado. "Nós vamos reestruturar, fazer uma reestruturação do partido. Dourados, Campo Grande, Três Lagoas, Corumbá, nós estamos reestruturando o partido", disse.

