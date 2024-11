Lula felicita Yamandú Orsi, eleito presidente do Uruguai

Com a vitória de Yamandú Orsi, presidente eleito no Uruguai, o presidente Lula, aproveitou para felicitar o próximo mandatário do país que faz fronteira com o Brasil pelo Sul.

O presidente também mandou, por Orsi, um abraço ao ex-presidente Pepe Mujica. Lula comunicou que irá visitar o Uruguai no dia 6 de dezembro, para a cúpula do Mercosul, quando pretende se encontrar com o presidente eleito e o ex-presidente.



Yamandú Orsi, que é de oposição ao atual governo, venceu o 2° turno da eleição presidencial do Uruguai no fim da noite deste domingo (24), com 49,3% dos votos. Com 87% dos votos contados.

O conservador Álvaro Delgado teve 46,4% dos votos.

