Lula reclama de financiamento às ações climáticas: dinheiro não chega aos pobres

Durante a cerimônia do Urban20, fórum de prefeitos que ocorre em paralelo ao G20, na manhã deste domingo (17), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reclamou de um dos temas que mais tem gerado discordância entre os diplomatas do grupo: o financiamento às ações climáticas.

Segundo Lula, só uma parte do dinheiro disponível chega aos países pobres, e que apenas uma parcela dos recursos necessários chegam aos que estão em desenvolvimento, e uma parcela ainda menor chegam ao poder local.

Ele ainda disse que as cidades “não podem custear sozinhas” as transformações urbanas necessárias para fazer frente às mudanças climáticas.

Diante disso, o presidente brasileiro citou que as prefeituras precisam ser contempladas nos novos instrumentos de financiamento das políticas de combate às mudanças climáticas.

Esse tema é um dos pontos de discórdia entre os diplomatas no G20. Países ricos defendem que é preciso que grandes emergentes, como China, Índia, Brasil e Turquia, também paguem uma parte da conta global.

