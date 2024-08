Maioria dos brasileiros acham que fake news podem impactar as eleições, diz pesquisa

O Instituto de Pesquisa DataSenado divulgou, nesta segunda-feira (19), a 21ª edição do Panorama Político, onde 81% dos entrevistados afirmaram que a disseminação de fake news pode afetar “muito” o resultado das eleições.

O percentual é o mesmo que o de cidadãos que concordam que as redes sociais devem ser responsáveis por impedirem a divulgação de notícias falsas. Dos que afirmaram usar alguma rede social, 72% afirmou que acessou, nos últimos seis meses, notícias que desconfiam ser falsas.

Questionados sobre motivação para a divulgação de notícias falsas, 31% dos entrevistados afirmaram que o motivo é a “vontade de mudar a opinião dos outros”, enquanto outros 30% acreditam que a disseminação acontece por falta de conhecimento que se trata de uma fake news.

A pesquisa ainda aponta que 50% da população que acessou uma notícia falsa considera ser difícil avaliar se a informação é verídica. Em contraste, 46% acham que é fácil, enquanto 4% dos entrevistados não souberam ou optaram por não responder à pergunta.

Para a pesquisa, foram entrevistados 21.808 brasileiros com 16 anos ou mais, em todas as unidades federativas do Brasil.

