MDB amplia base e recebe 30 novos filiados da juventude

A sede do MDB em Campo Grande foi palco de um ato de filiações que marcou a entrada de 30 novos integrantes no núcleo de juventude do partido na noite de segunda-feira (9). Durante o encontro, também foram apresentados os novos membros da presidência municipal da juventude do MDB.

A iniciativa integra uma estratégia da legenda para renovar seus quadros e ampliar a participação política, com a chegada de jovens, mulheres e representantes ligados à pauta da inclusão.

Entre os novos nomes estão Enzo Cassol, jovem advogado que passa a atuar na mobilização da juventude dentro do partido e devem ajudar a atrair novos filiados para a sigla.

O evento também destacou a participação de mulheres engajadas na defesa da inclusão. Uma delas é a coordenadora do grupo de trabalho

da FUG-MS, Elezita Oliveira, militante da causa e mãe de três filhos com deficiência, sendo dois autistas. Segundo lideranças do partido, ela decidiu ingressar na política partidária para ampliar a discussão sobre inclusão e sensibilizar autoridades para políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência.

Outra participante é Cícera, professora da rede municipal de ensino, que também atua na área da inclusão. Ela deve contribuir com a mobilização de outras mulheres interessadas em se filiar ao partido e fortalecer o núcleo voltado às pautas sociais.

O ex-governador André Puccinelli participou do encontro e afirmou que a presença de novos perfis na política mostra que a sociedade começa a perceber a importância da participação partidária.

“Estou começando a ver que a sociedade está entendendo que precisa participar ativamente dos processos. E é por meio da política que isso acontece. Para ser vereador, deputada ou deputado é preciso estar filiado a um partido”, afirmou. Ele não descarta a possibilidade de algunes nomes já disputarem em 2026.

De acordo com o MDB, as novas filiações fazem parte de um movimento de fortalecimento e renovação da sigla, com incentivo à formação de novas lideranças e maior participação de jovens, mulheres e pessoas ligadas à pauta da inclusão.

