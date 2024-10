Membros do União Brasil do Paraná avaliam saída de Sérgio Moro do partido

Integrantes do partido União Brasil do Paraná avaliam que não há mais "espaço" para o senador Sérgio Moro na legenda. Isso após o jurista protagonizar divergências internas dentro da sigla.

Fontes dentro do União Brasil afirmaram ao Metrópole que não há “clima” para que o ex-ministro de Jair Bolsonaro permaneça na sigla. E cogitam ainda a possibilidade do senador deixar o partido nos próximos por meses.

Essas desavenças começaram em 2022, durante as eleições presidenciais, por causa do fundo partidário. Desde então, Moro tem tido algumas divergências com os colegas do União Brasil, mas as brigas se intensificaram mais no pleito municipal deste ano, com a derrota do candidato do partido à Prefeitura de Curitiba, Ney Leprevost.

A esposa do senador, a deputada Rosangela Moro (União Brasil-PR), foi vice de Leprevost, que terminou a corrida eleitoral em 4º lugar, com 6,4% dos votos.

