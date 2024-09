Miranda tem favorito na eleição

O levantamento do Instituto Ranking Brasil realizado entre 4 a 7 de setembro deste ano, mostra o atual prefeito de Miranda, Fábio Florença, a frente na intenção de votos para reeleição na disputa pela Prefeitura.

Na pesquisa espontânea, Fábio Florença está na frente, com 37% das intenções de votos, em 2º lugar está Diogo Bossay, com 18%, além disso, 1% dos entrevistados apontaram outros nomes.

Estimulada

No levantamento estimulado, Fábio Florença permanece como favorito com 54% das intenções de votos, enquanto Diogo Bossay aparece em seguida, com 32%, outros 14% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

No quadro de rejeição estimulada, Diogo Bossay está na frente, com 22%, enquanto Fábio Florença está logo atrás, com 13%.

A Pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº MS-08161/2024. O Instituto Ranking Brasil Inteligência ouviu 500 moradores de Miranda com 16 anos ou mais. O intervalo de confiança do levantamento é de 95% e uma margem de erro de 4,3%, para mais ou para menos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também