MP Eleitoral investiga fraude na cota de gênero em Ponta Porã

O Ministério Público Eleitoral (MPE/MS) iniciou investigação sobre possíveis irregularidades na candidatura de Camila da Silva Dias, do Republicanos, em Ponta Porã. A apuração visa verificar se houve fraude na cota de gênero e no uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).

A denúncia aponta que a candidatura de Camila, com 11 votos e posicionada em 153ª lugar, pode ter sido registrada apenas para cumprir a exigência de 30% de mulheres na chapa. Além disso, a candidata não teria feito campanhas em suas redes sociais e não apresentou materiais de divulgação ou justificativas para os gastos com jingles e adesivos.

A investigação, comandada pelo promotor Gabriel da Costa Rodrigues Alves, também analisa a contratação de uma empresa, cujo serviço não parece estar relacionado com a produção de materiais de campanha. O caso segue em tramitação, com a notificação da candidata e outras providências para esclarecer os fatos.

