MS conquista 23 medalhas no segundo bloco dos Jogos Escolares Brasileiros

O Mato Grosso do Sul encerrou o segundo bloco dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s) com 23 medalhas conquistadas, sendo 5 de ouro, 10 de prata e 8 de bronze.

A competição, realizada entre os dias 5 e 28 de outubro em Uberlândia (MG), reúne estudantes-atletas de 12 a 14 anos de todo o país em uma das maiores disputas estudantis do Brasil.

A delegação sul-mato-grossense é composta por 194 integrantes, entre atletas, técnicos e dirigentes, representando 25 municípios.

A participação é coordenada pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e pela Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

As medalhas vieram nas modalidades de atletismo, ciclismo, judô, taekwondo e ginástica rítmica. No atletismo, o destaque foi Janaína de Lima Colman, campeã no lançamento do martelo (série ouro), e Eliza Raquel, prata no lançamento do disco (série ouro).

No ciclismo, Emanuelly Fernandes de Amorim, de 12 anos, conquistou duas pratas — uma na prova por pontos sprint e outra no contrarrelógio —, enquanto Kalebe Eduardo levou bronze e prata em provas individuais e no ciclismo virtual.

O judô foi a modalidade com maior número de medalhas. Entre os premiados estão Luca Alexandre e Eduarda Almeida (prata, série ouro), Murillo Motta e Juan Gonçalves (ouro, séries prata e bronze), além de Sophia de Oliveira Bastos, Lhaissa Gonçalles, Luiz Silva e Laura Giacobbo, que conquistaram bronzes em diferentes categorias.

Na ginástica rítmica, Júlia Mari ficou com a prata no individual massas (série prata), e no taekwondo, Júlia Fernandes Pereira garantiu o bronze na categoria até 59 kg (série ouro).

O terceiro e último bloco de competições contará com disputas em basquete, ginástica artística, karatê, wrestling, handebol e xadrez.

