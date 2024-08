Nelsinho pressionará por posicionamento contra fraude eleitoral na Venezuela

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) cobrou um posicionamento brasileiro sobre uma possível fraude nas eleições da Venezuela, realizadas em 28 de julho deste ano, durante audiência pública da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal na quinta-feira (15).

Com exclusividade ao JD1, o senador sul-mato-grossense, que também atua como presidente da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, apontou para a preocupação da comunidade internacional com a falta de comprovação de lisura das eleições na Venezuela.

“Durante a audiência na Comissão de Relações Exteriores, ficou evidente que há uma grande preocupação com a falta de transparência nas eleições na Venezuela. Eu destaquei que a ausência das atas eleitorais, que deveriam comprovar a lisura do processo, é um sinal claro de irregularidade. Se o processo tivesse sido limpo e transparente, essas atas já teriam sido apresentadas”, destacou Nelsinho.

O parlamentar também apontou para a necessidade de o Brasil se posicionar de maneira firme contra a possível fraude e a favor da democracia. “Precisamos de uma resposta firme, que mostre ao mundo que o Brasil não tolera fraudes eleitorais e que está comprometido com a defesa dos valores democráticos”, reforçou.

Além de um posicionamento brasileiro, o senador deve apresentar, na próxima segunda-feira (19), solicitação a Mesa Diretora do Parlasul para discutir as supostas irregularidades nas eleições presidenciais da Venezuela.

“Na reunião com o Parlasul, minha intenção é levar essas preocupações para o debate e assegurar que todos os envolvidos nas suspeitas de irregularidades sejam ouvidos. Precisamos que o Parlasul assuma uma posição firme, pressionando por mais transparência e supervisão internacional”, afirmou.

“Queremos enviar um recado claro: o Brasil e o Mercosul estão vigilantes e não aceitarão qualquer afronta à democracia”, finalizou o senador, apontando para importância de um posicionamento contra a falta de transparência.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também