Orçamento de Campo Grande para 2026 entra em votação na Câmara

A Câmara Municipal de Campo Grande vota, nesta terça-feira (16), o Projeto de Lei nº 12.049/25, que trata da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, estimando a receita e as despesas do município para o próximo exercício financeiro. A proposta será apreciada em duas votações no mesmo dia e reúne 731 emendas apresentadas pelos vereadores.

A matéria será analisada em primeira discussão na sessão ordinária, em seguida em segunda discussão em sessão extraordinária. Após a aprovação, o projeto segue para sanção ou veto da prefeita Adriane Lopes. Caso haja veto a emendas, o texto retorna à Câmara para nova deliberação dos parlamentares.

Relator da LOA, o vereador Otávio Trad, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, destacou o número recorde de emendas. Ao todo, foram apresentadas 736 propostas, das quais 731 foram consideradas aptas após análise técnica e jurídica. Desse total, 317 são emendas impositivas, de execução obrigatória pelo Executivo, com R$ 830 mil indicados por cada vereador, sendo metade dos recursos destinada à área da saúde. O relatório final inclui ainda 410 emendas ordinárias e quatro de redação.

O Orçamento de 2026 está estimado em R$ 6,974 bilhões, valor 1,49% superior ao previsto para 2025, que é de R$ 6,871 bilhões. O texto detalha as receitas e despesas do município, com investimentos previstos em áreas como saúde, educação, infraestrutura, assistência social, cultura, esporte e programas de governo.

A sessão pode ser acompanhada presencialmente na Câmara Municipal ou pelas transmissões da TV Câmara, no canal 7.3, e pelo YouTube da Casa de Leis.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também