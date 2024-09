Pablo Marçal vê rejeição subir após levar cadeirada de Datena

O coach Pablo Marçal (PRTB) viu sua rejeição subir em três pontos percentuais na mais recente pesquisa Datafolha para a prefeitura de São Paulo, a primeira com o período de coleta de dados realizado após a cadeirada de Datena (PSDB).

Marçal aparece liderando na rejeição, com 47% dos entrevistados afirmando que “não votariam de jeito nenhum no primeiro turno” no candidato. Em comparação com o último levantamento, de 12 de setembro, a rejeição dele oscilou três pontos para cima.

Datena também viu o seu nível de rejeição subir após a cadeirada, passando de 32% no levantamento anterior para 35% no mais atual.

Cadeirada

Durante o debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo na noite do último domingo (15), organizado pela TV Cultura, o apresentador José Luiz Datena agrediu o coach Pablo Marçal com uma cadeirada.

Datena foi expulso do debate, enquanto Marçal se deslocou até o Hospital Sírio-Libanês.

Após o caso, o coach afirmou que vai pedir a cassação de do registro da candidatura de Datena. “Eu vou sair daqui e ir para o IML. Vamos pedir a cassação do registro da candidatura. Nós vamos pedir tudo o que precisa ser em nome da sociedade”, afirmou logo após a agressão.

Datena, por outro lado, reconheceu que errou, mas alegou que não se arrepende de ter agredido Marçal. “Pablo Marçal demonstrou, em todas as situações a que teve oportunidade, sua falta de caráter. Demonstrou, ainda, que é uma ameaça à cidade de São Paulo. Será detido no voto. Mas, a despeito disso, precisava também ser contido com atos. Foi o que eu fiz”, disse o apresentador em nota.

Your browser does not support HTML5 video.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também