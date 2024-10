Partido de Ubirajara dará apoio à Rose

O Democracia Cristã, partido do candidato Ubirajara Martins, afirmou nesta terça-feira (8) que apoiará Rose Modesto no 2º turno das eleições, sendo a primeira sigla a anunciar apoio direto à alguma das candidatas que avançaram para a segunda etapa do pleito municipal.

Até o momento, MDB, PSB e PSDB se manifestaram como neutros no 2º turno na Capital.

Em nota, a sigla justifica o apoio a Rose afirmando que o projeto apresentado pela candidata é o que “mais se aproxima das convicções do DC 27”. Confira a nota completa:

“Defendemos a construção de uma cidade mais inclusiva para crianças e jovens, uma cidade mais humana para a população, mais saúde, educação de qualidade, mais empregos e geração de renda, com este propósito e após análise decidimos apoiar a candidatura de Rose Modesto, pois entendemos que suas propostas é a que mais se aproxima das convicções do DC 27, colocamos à disposição para colaborar em sua campanha”

