Perto da posse, Celso Abrantes prepara transição em Bandeirantes

O prefeito eleito de Bandeirantes, Celso Abrantes (PSD), se prepara para a posse que deve ocorrer até o dia 1º de agosto enquanto articula demandas com a bancada federal.



Celso Abrantes esteve com o promotor de Justiça de Bandeirantes, Gustavo Henrique Bertocco de Souza, para dar início ao processo de transição, com “transparência”. A diplomação que antecede a posse deve ocorrer até dia 29 de julho.

Na última semana Celso Abrantes esteve em um encontro com o deputado federal Luiz Ovando (PP), ocasião em que foi garantido verba parlamentar de mais de R$ 400 mil para programas esportivos e de lazer para a juventude de Bandeirantes.

Já com o petista Vander Loubet, foram discutidas demandas para o setor da Saúde, como a necessidade de equipamentos para o hospital da cidade. O deputado federal, que também é conhecido por entregas ao agro, ouviu as solicitações e se colocou à disposição.

Outro encontro também levou o prefeito eleito em conversa com o deputado federal Geraldo Resende (PSDB), ampliando a comunicação com a bancada.

