PF irá ouvir uma das mulheres que diz ter sido assediada por Silvio Almeida

A Polícia Federal (PF) irá ouvir, ainda nesta terça-feira (10), uma das mulheres que, segundo denúncia da organização Me Too, foi vítima de assédio sexual pelo ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida.

Por se tratar de uma denúncia envolvendo violência sexual, o nome da mulher e o local do depoimento não foram informados pela PF, medida que tem como objetivo preservar a identidade da vítima. O caso ocorre em segredo de Justiça.

Um dia após o portal de notícias Metrópoles divulgar uma série de denúncias relatadas à Me Too contra o então ministro por assédio sexual, a PF deu início a uma investigação preliminar.

Thiago Turbay, um dos advogados de Silvio Almeida, disse nesta terça-feira à Agência Brasil que, mesmo após seis dias desde a denúncia, a defesa ainda não teve acesso integral às acusações.

“O objetivo é única e exclusivamente pedir esclarecimento dos fatos que, até agora, não foram revelados nem ao Silvio [Almeida], nem à defesa, nem à sociedade brasileira”, afirmou o advogado do ex-ministro.

