PL fica próximo de Beto Pereira

As declarações do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sinalizando uma composição com o tucano Beto Pereira, deram uma guinada de 180 graus na política local. Primeiro, por que fragiliza a prefeita Adriane Lopes, que tinha no apoio de Jair seu maior trunfo. Segundo, por que caso se confirme a união anunciada, Beto estaria com um pé no segundo turno.

O ex-governador Reinaldo Azambuja, que comanda o PSDB em MS, disse que “estamos muito otimistas“ com a possibilidade de ter o vice do PL. Bolsonaro aguardaria apenas a volta da senadora Tereza Cristina ao Brasil para comunicar a mudança de rumo.

Segundo Reinaldo, não será apenas na capital que composições devem avançar. “Levamos a Bolsonaro um mapa eleitoral de 37 municípios, onde podemos construir alianças e elas podem acontecer “.

Nos bastidores, comenta-se que até mesmo a mudança de partido de lideranças tucanas, que iriam para o PL, foi costurada. Na capital, o nome considerado “perfeito “ para o cargo de vice na chapa de Beto Pereira e oriundo do PL seria o do deputado Coronel David, que tem votos tanto na direita como no centro, mas amigos do parlamentar apostam que dificilmente ele renunciaria ao cargo de deputado estadual para assumir como vice.

A próxima semana deve será decisiva para que os contornos finais de uma virada significativa na eleição de 2024 tenha seu desenho visível de forma clara.

As tratativas que foram exteriorizadas por Valdemar aconteceram esta semana em Brasília, e tiveram, além do ex presidente, o governador Eduardo Riedel, Beto Pereira e Reinaldo Azambuja.

