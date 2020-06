Prefeitos contra o isolamento agora pedem socorro a Caiado em Góias

Os prefeitos de Goiás estão recorrendo ao socorro do governador, Ronaldo Caiado (DEM), após divergências entre quais medidas deveriam ser tomadas para enfrentar a pandemia de Covid-19 no Estado que tem 17.019 casos da doença.

No início do isolamento social, o governador enfrentou uma dura oposição dos gestores do executivo. Caiado bateu de frente com prefeitos que se rebelaram contra o fechamento das cidades.

Os prefeitos que atacaram as ordens de Caiado e deixaram que bares e o comércio continuassem abertos pedem socorro e se veem obrigados a recorrer à capital agora com a pandemia infestando o interior com cerca de 11 mil casos, conforme a última atualização do mapa do coronavírus.

Os municípios de Iporá e Trindade são exemplo de cidades que por não cumprir o isolamento proposto tiveram um grande aumento no número de casos de pessoas infectadas por Covid-19.

Iporã tinha um caso no início de maio, e hoje já são 87 casos. Em Trindade, eram 22 casos no início de maio eagora são 143 caos. Em Trindade, há seis leitos de UTI. Em Iporá, nenhum.

Veja os 10 municípios com mais casos confirmados

Conforme a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás em seu último boletim divulgado nesta segunda-feira (22), no território goiano já foram confirmados 311 óbitos pela doença. No Estado, há 44.552 casos suspeitos em investigação. Outros 23.768 já foram descartados.

Já foram descartadas 366 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Deixe seu Comentário

Leia Também