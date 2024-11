Saúde de MS prestação contas nesta semana na Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza nesta quinta-feira (7), a Audiência Pública para a Prestação de Contas da Secretaria de Estado de Saúde (SES) no Plenarinho Deputado Nelito Câmara sedia, a partir das 14h.

A prestação é referente aos gastos, pagamentos, investimentos e recebimentos do orçamento público da Saúde no 2º quadrimestre de 2024. O deputado Lucas de Lima (Sem Partido), presidente da Comissão de Saúde, é o responsável por convocar a reunião, que acontece em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.

O evento pode ser acompanhado pelas redes sociais oficiais no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube e no Portal da ALEMS . Confira também a TV Assembleia MS nos canais 7.2, sinal aberto da TV ALEMS, e no canal 9 da Claro NET TV, e ainda no link TV ALEMS. O sinal aberto da Rádio ALEMS está na FM 105.5, ou no link Rádio ALEMS.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também