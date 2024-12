Prisão de Braga Netto teve aval de Paulo Gonet

O procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, deu aval para que a Polícia Federal (PF) prendesse o ex-ministro da Defesa, o general Braga Netto, investigado por atrapalhar as investigações do inquérito sobre uma tentativa de golpe de Estado em 2022.

Gonet concordou que a medida era adequada, e a manifestação da PGR foi enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) após determinação do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a ação que levou à prisão de Braga Netto neste sábado (14).

Além da obstrução de Justiça, a PF encontrou novos elementos que apontam que Braga Netto teria atuado nos financiamentos das ações ilegais e teria feito repasses em dinheiro vivo a militares das Forças Especiais, conhecidos como "kids pretos".

