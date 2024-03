PSB anuncia apoio a Beto Pereira

Durante a tarde desta terça-feira (26), o presidente do Diretório Municipal de Campo Grande do PSB (Partido Socialista Brasileiro), Carlos Augusto Borges, o Carlão, e o presidente do Diretório Estadual, Paulo Duarte, anunciaram o apoio do partido para a pré-candidatura à Prefeitura de Beto Pereira, do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira).

“Primeiro colocamos o nome do Vereador Carlão para pré-candidato, mas diante toda conjuntura e todas as parcerias que o PSB tem feito, olhando o cenário aqui de Campo Grande, o nome do deputado Beto vem forte e é a melhor opção”, comentou Paulo Duarte. Em sequência, ele destacou ainda o preparo que Beto Pereira , para administrar Campo Grande, uma cidade com quase 1 milhão de habitantes.

O apoio a candidatura a prefeito de Beto teria sido fruto de uma conversa ‘exaustiva’. Para Carlão, os que o procuraram até o momento para receber apoio está ‘cheio de discurso’. “O campo-grandense precisa de um prefeito diferente, que olhe para o pobre de verdade e resolva os problemas. Seja na saúde, educação e que olhando também para os empresários que geram emprego na Capital”, disse o presidente do diretório.

Em conversa com a imprensa, o candidato não chegou a anunciar o nome do vice-prefeito, apesar de questionado. No entanto, pontuou a militância do partido que recebeu apoio nesta terça-feira, que o ajudará a ‘formar uma chapa majoritária’.

“A única coisa oferecida para esse apoio foi a participação efetiva do PSB na composição eleitoral e também administrativa. O partido tem quadros importantes, que vão estar conosco formatando um bom plano de governo”, comentou Beto Pereira.

