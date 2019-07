Reinaldo vai à fronteira nesta sexta-feira

O governador Reinaldo Azambuja visita áreas dos portos em construção e projetados em Porto Murtinho nesta sexta-feira (19), e no sábado, também participa do lançamento da licitação da ponte que será construída sobre o Rio Paraguai. O ato terá a presença do presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez.

Acompanhado do secretário estadual de Meio Ambiente, Jaime Verruck, o governador chega a Porto Murtinho às 14h. Em seguida, conhecerá o canteiro de obras do porto do grupo FV Cereais, que deve operar a partir de abril de 2020, com investimento inicial de R$ 56 milhões. O Chefe do Executivo visitará também as áreas portuárias de Saladeiro e Porto Docas.

Reinaldo Azambuja também terá uma reunião reservada com o diretor-presidente da Itaipu Paraguai, José Alberto Alderete Rodrigues. A empresa binacional financiará a construção da ponte sobre o Rio Paraguai, no valor de U$ 75 milhões, obra vital para viabilizar o Corredor Biocêanico, que ligará por rodovias Mato Grosso do Sul aos portos do Chile, no Oceano Pacífico, e encurtará distâncias no escoamento de commodities para os países asiáticos.

No sábado, a noite vai a cidade paraguaia Carmelo Peralta, para participar do ato histórico que marcará a abertura da licitação para elaboração do projeto executivo da ponte sobre o Rio Paraguai.

