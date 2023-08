Em São Paulo, Riedel destaca produção responsável e sustentável

O governador Eduardo Riedel defendeu, durante sua participação na 6ª edição do Seminário Agronegócio Sustentável nesta segunda-feira (21), realizado pelo jornal Folha de São Paulo, que o desenvolvimento econômico deve caminhar lado a lado com a preservação ambiental.

Ao lado do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, do coordenador do mestrado em Agronegócios da FGV Agro, Eduardo Assad, da senadora Soraya Thronicke e da sócia-líder em mercado para o agronegócio da KPMG, Giovana Araújo, Riedel foi um dos convidados do evento para discutir o tema 'O desenvolvimento do agronegócio e os incentivos à preservação do meio ambiente'.

"Deixamos claro os rumos que Mato Grosso do Sul tem tomado em relação a sua industrialização, como nossas práticas sustentáveis tem nos tornado protagonistas de um exemplo bem sucessido em âmbito global. Queremos exportar, se fazer presente nos mercados, pessando essa mensagem clara: o que foi construído nos últimos 30 anos em termo de desenvolvimento da agropecuária se transforma agora em industrialização. Temos muito a mostrar", comentou o governador.

Riedel ainda destacou a consciência cada vez mais existente sobre a produtividade e as práticas adotadas pelo setor, que evoluem cada dia mais para gerar uma produção responsável com sustentabilidade.

"No Brasil construímos um modelo de produção que caminha lado a lado com a sustentabilidade. Pode parecer um paradoxo, principalmente se você olhar para os dados sobre desmatamento, mas temos que separar o que é ilegal e legal", frisou o chefe do executivo sul-mato-grossense.

"Não pode mais ter espaço para ilegalidade. Tem que ter a mão dura do estado", completou.

Riedel ainda destacou novamente que é sim possível se criar um agro com carbono neutro.

"Temos uma matriz energética hoje se baseando no agro. O etanol é muito competitivo e de repente agora surge também o milho. A celulose e a expansão das florestas trouxeram um balanço de carbono negativo. São práticas que mostram um agro de baixo carbono. A mensagem é essa, que construímos um caminho e estamos o seguindo para a sustentabilidade", concluiu.

