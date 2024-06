Riedel participa de reunião sobre o FCO para 2025

O governador Eduardo Riedel participou nesta quarta-feira (12), por videoconferência, da 20ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Condel), onde foram aprovadas as prioridades do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) para 2025.

“O FCO é muito importante para o desenvolvimento do Estado. Conte conosco para o fortalecimento deste Conselho e sempre estaremos participando destas decisões importantes. Da nossa parte temos que agradecer a oportunidade de fazer parte deste campo de discussão”, afirmou Riedel.

Para 2024, o Estado terá R$ 2,4 bilhões em financiamento do FCO, que serão divididos igualmente para atender os setores Rural e Empresarial, com R$ 2,080 bilhões sendo operados pelo Banco do Brasil, com outros bancos parceiros e cooperativas administrando o restante.

O secretário Jaime Verruck, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), também participou da reunião e destacou que áreas importantes ainda continuam como prioridade. “Vão ser priorizados investimentos em irrigação, que é um caminho sem volta, tanto que o Governo do Estado vai lançar em julho o programa estadual de irrigação", explicou.

Verruck ainda ressaltou algumas novidades para 2025, como a possibilidade de financiamento de itens da agricultura digital de precisão, que não estavam previstos antes, e microcrédito orientado às pequenas empresas.

“O FCO é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento do Estado. MS tem tido histórico de aplicação de 100% dos recursos”, destacou o secretário.

