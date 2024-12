Sonia Guajajara recebe o Prêmio Campeões da Terra da ONU

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, foi escolhida nesta terça-feira (10), ao lado de outras seis personalidades mundiais, para receber o Prêmio Campeões da Terra, concedido pela Organização das Nações Unidas (ONU) em reconhecimento às ações em defesa das pessoas e do planeta.

O anúncio aconteceu em Nairóbi, a Capital do Quênia, onde se encontra a sede do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma).

“Reconhecimentos que valorizem e disseminem o nosso saber são extremamente importantes, como é o caso deste prêmio Campeões da Terra. Agradeço ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente pela premiação e pela parceria nessa trajetória pela preservação da biodiversidade", disse a ministra logo após receber a condecoração.

Além de Sonia Guajajara, também recebem o prêmio Amy Bowers Cordalis, defensora indígena dos Estados Unidos, Gabriel Paun, defensor ambiental romeno e fundador da ONG Agent Green, Lu Qi, cientista chinês especializado em reflorestamento, Madhav Gadgil, ecologista indiano que promove a biodiversidade, e a Sekem, uma iniciativa de agricultura sustentável no Egito.

Para Guajajara, o prêmio reforça a responsabilidade e o compromisso indígena com a defesa do planeta e meio ambiente, além da conscientização das pessoas. “Nossos modos de vida são baseados no respeito à Mãe Terra, no respeito à natureza e a todos os seres que partilham esse tempo e espaço conosco, seres humanos, na prevalência dos interesses coletivos em relação aos interesses individuais, no cuidado e na vivência em comunidade”, afirmou a ministra.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também