Soraya 'bate boca' com Ciro Nogueira durante a CPI das Bets

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga sites de apostas no Senado, conhecida como CPI das Bets, foi palco para um bate-boca entre a relatora, a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), e o senador Ciro Nogueira (PP-PI).

O atrito entre os dois começou após Soraya afirmar que pretendia convocar representantes do governo de Jair Bolsonaro (PL), em que Nogueira atuou como ministro da Casa Civil, para questionar a demora na regulamentação das bets.

Durante a oitiva do CEO da Bet Nacional, João Studart, o senador Angelo Coronel (PSD-BA) afirmou que a comissão deveria ouvir primeiro os responsáveis pela regulamentação dos sites de apostas.

“Se os jogos estão aprovados desde 2018 e não tem regulamentação, a culpa não é do segmento, é do governo que está omisso nessa regulamentação”, disse o parlamentar.

Em seguida, Soraya defendeu que deveriam começar ouvindo representantes da gestão de Bolsonaro, que seria responsável, na visão da senadora, pelo atraso na regulamentação.

Nogueira, não satisfeito com a sugestão, duvidou da relevância do questionamento. “A senhora pode explicar, chamar o governo Bolsonaro? O que tem a ver isso?”, afirmou o senador.

A senadora explicou o seu posicionamento. “O governo Bolsonaro não regulamentou, ele tinha dois anos, prorrogáveis por mais dois para regulamentar. É uma legislação do governo [Michel] Temer, então quando entrou o governo [Bolsonaro], ninguém regulamentou. Então agora estamos aguardando também, e este governo está regulamentando”, disse a parlamentar.

Nogueira, não feliz com a resposta, indagou a senadora com a necessidade do seu posicionamento. “A senhora acha que isso vai ter algum ganho para o país, esse tipo de discussão?”, perguntou.

Soraya, em resposta, explicou seu posicionamento e disse que não queria discutir com o senador.

"O senador pediu para fazermos um retorno, retorno da responsabilidade do poder Executivo, quem quer que seja. O governo Lula vai responder pelo atraso, mas foi em 2018 que foi aprovado. [...] Não vou discutir com o senhor, o senhor me perdoa. Nós estamos inquirindo uma pessoa aqui, então o senhor debruce-se sobre a legislação e o senhor vai entender o que estou falando", disse em resposta.

Ciro rebateu Soraya, afirmando que ela não está acima dos demais parlamentares. “A senhora não é professora de ninguém aqui não. Não está acima de ninguém aqui não”, disse.

Soraya então respondeu Ciro, pedindo respeito. “Não estou, estou falando aqui com o senhor. Então respeite a minha opinião e eu respeito a sua”, afirmou.

Ciro, em resposta, provocou a senadora. “Daqui a pouco a senhora vai precisar prestar muitas explicações aqui”, comentou.

“Então me convoque para a CPI, me convoque. O senhor me respeite”, conclui a sul-mato-grossense.

