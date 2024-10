Inédito: Duas mulheres, Adriane e Rose, disputarão 2° turno

Em eleição acirrada com 9.388 votos de diferença, Rose Modesto (União Brasil) e Adriane Lopes (PP) vão para o segundo turno nessas Eleições Municipais 2024 para concorrer ao cargo de prefeita de Campo Grande. Esta será a primeira vez que a Capital terá duas mulheres disputando o pleito municipal. E será a primeira vez que uma mulher será eleita.

Ao JD1 Notícias, o diretor do Instituto Ranking de Pesquisas, Tony Ueno, já adiantou que cenário é inédito.

O mais perto que a capital sul-mato-grossense já chegou de ter uma prefeita eleita, foi no segundo turno das eleições de 1992, onde Juvêncio César da Fonseca acabou levando a melhor contra Marilu Segatto Guimarães do PTB. E em 2016, quando Marquinhos Trad e Rose Modesto também foram a 2° turno, com a vitória do ex-prefeito.

Pesquisas anteriores já revelavam disputada "embolada" na Capital. Adriane Lopes e Rose Modesto tiveram 140.913 e 131.525 votos respectivamente.

Confira os números:

*Matéria atualizada às 19h01 com atualizações dos números após 100% das urnas apuradas.





