Vereadores analisam dois projetos na sessão desta terça-feira

Dois projetos de lei passam por votação em primeira discussão na Câmara Municipal de Campo Grande analisam, na sessão desta terça-feira (1)

Será votado o projeto de lei n. 11.263/24, do vereador Silvio Pitu, que dispõe sobre o programa “Selo Cidade Inclusiva”.

E ainda o projeto de lei n. 11.394/24, que institui a Campanha Municipal de Conscientização sobre a Depressão da Pessoa Idosa no município de Campo Grande. A proposta é de autoria do vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão.

Os trabalhos têm início às 9h20 no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, com transmissão ao vivo pela TV Câmara, no canal 7.3 da TV aberta.

