Com orgulho, FUNLEC celebra ex-aluna que conquistou espaço no futsal italiano

“Nunca me deixaram desistir, mesmo nos momentos difíceis. Essa parceria com a escola foi essencial para eu acreditar que era possível ir além.”

Durante o tempo na Fundação, a ex-aluna lembra com carinho do apoio que teve da coordenação e professores, especialmente nos projetos esportivos.

A trajetória de sucesso de Ana Caroline Moura, de 27 anos, começou ainda nos corredores e quadras da FUNLEC – Fundação Lowtons de Educação e Cultura, onde estudou com bolsa integral na unidade Raul Sans de Matos. Recentemente, a ex-aluna foi contratada para atuar profissionalmente no futsal feminino da Itália, no time Asd Sangiovannese Femminile.