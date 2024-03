JD1TV: Ã‰ sÃ³ para homem? Campo-grandenses mostram que lugar de mulher 'Ã© onde ela quiser'

Hoje (08), é o Dia Internacional da Mulher. Há 49 anos essa data tem sido celebrada, mas as mulheres não mostram a sua força somente nesse dia, no restante do ano elas estão entrando na universidade, adentrando em empresas e assumindo cargos que antes eram ocupados somente por homens, como a Tenente-Coronel do 1º Grupamento de Bombeiros do Mato Grosso do Sul, Marlise Helena Ribeiro.

“Toda mulher tem o dever de abrir as portas para a outra que vem”, disse a Coronel. E foi assim que Eronilda Cristina se tornou caminhoneira. Ela que está no ramo há oito anos, passa cerca de 20 dias longe de casa e relata que atualmente nesse meio, mulheres caminhoneiras já é uma realidade normal.

Mesmo com essa normalidade, as mulheres ainda se deparam com olhares de reprovação e outras dificuldades encontradas por estarem em ambientes dominados por homens. Mas afirmam que com o apoio dos seus familiares, elas conseguem executar bem as suas funções.

Assista a reportagem:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário