Saúde

Aumento do turismo acende alerta para cuidados contra a reintrodução do sarampo no país

A recomendação é se proteger com vacinas e cuidados extras antes de viagens e aglomerações

28 dezembro 2025 - 18h46Sarah Chaves
Apesar dos registros, não há surto ativo e o Brasil segue com o certificado de país livre do sarampoApesar dos registros, não há surto ativo e o Brasil segue com o certificado de país livre do sarampo   (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Com a chegada do verão e o aumento do fluxo de turistas, autoridades de saúde reforçaram os cuidados para evitar a reintrodução do sarampo no Brasil, especialmente em regiões com intensa circulação de visitantes, como o litoral paulista, que recebe cruzeiros nacionais e internacionais. Em 2025, o país já registrou 38 notificações da doença, sendo duas no Estado de São Paulo. Apesar dos registros, não há surto ativo e o Brasil segue com o certificado de país livre do sarampo.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, a preocupação se deve à circulação simultânea de pessoas de diferentes países, alguns deles com surtos ativos da doença. Por isso, a orientação é que a população redobre a atenção à situação vacinal, principalmente quem pretende viajar ou participar de eventos com grandes aglomerações.

A principal forma de prevenção continua sendo a vacinação com a tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. A recomendação é que a dose seja aplicada, preferencialmente, com pelo menos 15 dias de antecedência da possível exposição, seja por viagens a lazer, compromissos profissionais ou participação em atividades com grande concentração de pessoas.

Além da vacina, a Secretaria orienta a adoção de medidas simples de proteção, como cobrir nariz e boca ao tossir ou espirrar, lavar as mãos com frequência, evitar compartilhar objetos pessoais, manter ambientes arejados e evitar contato próximo com pessoas que apresentem sintomas respiratórios.

A pasta alerta ainda que, ao retornar de viagens, qualquer sinal suspeito até 30 dias depois, como febre e manchas avermelhadas pelo corpo associadas a tosse, coriza ou conjuntivite, deve levar a pessoa a procurar atendimento médico imediatamente, informando o histórico de deslocamento e evitando locais públicos

