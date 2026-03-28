Doações de leite humano crescem em MS, mas HU alerta para estoque crítico

Mato Grosso do Sul registrou crescimento nas doações de leite humano em 2025, com aumento no volume coletado em quatro dos cinco bancos de leite do Estado, totalizando mais de 7 mil litros apenas no ano passado. Apesar do avanço, o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh), em Campo Grande, enfrenta situação de alerta: o estoque atual atende apenas três dias.

Outras unidades também registraram crescimento: a Santa Casa de Campo Grande passou de 1.609,6 para 1.771,2 litros, o BLH Dr. João Aprígio, da Maternidade Cândido Mariano, alcançou 2.350,2 litros e registrou aumento de doadoras de 1.779 para 1.923. O HU da UFGD cresceu de 1.501,5 para 1.567,8 litros, e o Hospital Regional manteve 464,5 litros distribuídos, com 647 recém-nascidos atendidos em 2025.

O leite humano é testado, pasteurizado e distribuído às UTIs neonatais, contribuindo para prevenção de infecções, ganho de peso adequado e redução do tempo de internação.

A secretária-adjunta de Saúde, Crhistinne Maymone, ressalta a importância da política pública de apoio à amamentação: “Cada litro coletado representa profissionais capacitados, mães sensibilizadas e bebês recebendo um alimento que salva vidas”.

O gerente de Alimentação e Nutrição da SES, Anderson Holsbach, reforça: “A amamentação é o primeiro passo para uma vida saudável e está ligada à segurança alimentar e nutricional”.

A referência técnica em aleitamento materno da SES, Liliane Rodrigues, destaca que a rede começa no pré-natal e passa pela atenção primária à saúde: “O banco de leite não é só coleta e distribuição. É acolhimento, orientação e suporte. Cada doação pode fazer diferença direta na recuperação de um recém-nascido”.

Mesmo com o crescimento das doações, unidades como o Humap ainda enfrentam baixa no estoque. A mobilização segue, incluindo o XVII Encontro Nacional de Aleitamento Materno e o VII Encontro Nacional de Alimentação Complementar Saudável, de 26 a 30 de abril, com o ato público “Mil Mães Amamentando”.

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