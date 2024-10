Cassilândia terá Centro Especializado em Reabilitação de Pessoas com Deficiência

Um novo Centro Especializado em Reabilitação (CER) para atender modalidades de deficiência física e intelectual, foi habilitado pelo Ministério da Saúde no município de Cassilândia, com um custeio anual de R$ 2,2 milhões.

Essa iniciativa faz parte de um investimento nacional de R$ 49 milhões na Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência (RCPD).

Os recursos também possibilitarão a abertura de 15 novos Centros Especializados em Reabilitação (CERs) em 12 municípios e, de forma inédita, expandirão em 20% o valor do repasse para oito CERs em sete cidades que atendem pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e estão habilitados na modalidade intelectual.

"Desde 2023 até o momento, investimos na construção de 86 novos serviços para a Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência. Deste total, 53 fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o Novo PAC. O nosso trabalho e os nossos esforços serão contínuos e é o nosso dever como gestoras e gestores públicos assegurar uma vida digna para todas as pessoas com deficiência", afirma a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

O financiamento federal possibilita a expansão e o fortalecimento dos Centros Especializados em Reabilitação, que oferecem tratamento médico e multidisciplinar, diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva nas modalidades de reabilitação auditiva, visual, intelectual e física.

