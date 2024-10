Conheça os sintomas da XEC, a nova variante da Covid

Uma nova variante do vírus Sars-CoV-2, causador da Covid-19, está circulando em três estados brasileiros, e nomeado de XEC, ele pertence à variante Omicron e, apesar de ser mais contagioso, não apresenta maior letalidade que as outras cepas do vírus.

A variante foi encontrada pela primeira vez no país pelo Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz), em amostras referentes a dois pacientes residentes na cidade do Rio de Janeiro, que foram diagnosticados com covid-19 em setembro.

A XEC atualmente é classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como uma variante sob monitoramento, já que apresenta mutações no genoma que são suspeitas de afetar o comportamento do vírus, além da cepa apresentar os primeiros sinais de “vantagem de crescimento” em relação a outras variantes em circulação.

Apesar de se tratar de uma variante, pacientes infectados vêm se queixando de sintomas característicos da Covid, mas sem um aumento na letalidade da doença. Confira a lista:

- Febre

- Dor de garganta

- Tosse

- Dores no corpo

- Perda do olfato

- Perda de apetite

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também