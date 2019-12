Hemosul precisa de sangue O

Joilson Francelino, com informações da assessoria

O Hemosul de Campo Grande convoca doadores de sangue do tipo O negativo (O-) para reabastecer os estoques que estão baixos. Interessados em ajudar na recomposição das bolsas deste tipo sanguíneo podem comparecer em uma das duas unidades de coleta da Capital.

As doações podem ser feitas no Hemosul Coordenador, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.304, Centro; e no Hospital Regional, na Rua Engenheiro Lutherio Lopes, 36, Aero Rancho.

O sangue O- é usado quando não há tempo para descobrir a tipagem sanguínea de uma vítima de acidente grave, por exemplo.

Segundo a unidade de saúde, os estoques de sangue de outras tipagens sanguíneas estão normais e não é necessária mobilização.

Na segunda-feira (9) o Hemosul registrou 128 doações em Campo Grande. Já na terça-feira (10) foram 153.

Critérios para a doação de sangue em Mato Grosso do Sul podem ser conferidos direto na página do Hemosul. Clique aqui .

