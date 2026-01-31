Menu
Menu Busca sábado, 31 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Ministério da Saúde diz que vírus Nipah não ameaça o Brasil

Avaliação é a mesma da Organização Mundial da Saúde

31 janeiro 2026 - 13h11Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Vírus NipahVírus Nipah   (Ruslanas Baranauskas/Divulgação)

O Ministério da Saúde explicou nesta sexta-feira (30) que o vírus Nipah, que teve dois casos confirmados na província indiana de Bengala Ocidental, na Índia, tem potencial baixo de causar uma nova pandemia e não representa uma ameaça para o Brasil.

A avaliação é a mesma divulgada pela Organização Mundial da Saúde em uma entrevista coletiva nesta sexta-feira. 

A autoridade sanitária do governo brasileiro esclareceu que o último dos dois casos confirmados na Índia foi diagnosticado em 13 de janeiro, e que, desde então, foram identificados 198 contatos dos casos confirmados. Todos foram monitorados e os testes tiveram resultados negativos para a doença. 

"Diante do cenário atual, não há qualquer indicação de risco para a população brasileira. As autoridades de saúde seguem em monitoramento contínuo, em alinhamento com organismos internacionais", esclareceu o Ministério da Saúde. 

O ministério afirmou que mantém no Brasil protocolos permanentes de vigilância e resposta a agentes altamente patogênicos, em articulação com instituições de referência como o Instituto Evandro Chagas e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), além da participação da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). 

O Nipah já foi identificado outras vezes no Sudeste da Ásia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ele foi descoberto em 1999, em um surto entre criadores de porcos na Malásia, e é detectado com regularidade em Bangladesh e na Índia.

Consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, o professor de infectologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP) Benedito Fonseca explicou, em entrevista à Agência Brasil, que a incidência na Índia está ligada à presença de uma espécie de morcegos que serve de hospedeiro para o vírus, que por isso é classificado como zoonótico. 

Esses morcegos, que não vivem no continente americano, se alimentam de frutas e de uma seiva doce que também são consumidas por seres humanos e animais domésticos nesta época do ano, e isso causa a contaminação. Também há relatos de que secreções de pessoas infectadas podem transmiti-lo.

“Os vírus [zoonóticos] normalmente têm uma relação muito íntima com o seu reservatório. E esse morcego tem uma distribuição grande na Ásia, mas não tem distribuição nem na Europa nem nas Américas. Acredito que o potencial pandêmico, de uma distribuição no mundo todo, é pequeno”, avaliou Fonseca. 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Santa Casa de Campo Grande
Saúde
Justiça dá 3 dias para prefeitura quitar débito de R$ 7 milhões com a Santa Casa
Hospital oferece oportunidades em 60 especialidades
Oportunidade
Inscrições de concurso para médicos no HU-UFGD é prorrogado até dia 5 de fevereiro
Dr. Gustavo Rapassi
Saúde
Saúde e Bem-Estar: Cirurgião detalha tratamentos e indicações para transplante de fígado
Foto: Reprodução Denúncia
Cidade
Denúncia aponta que terreno 'abandonado' no Centro tem até família de lobinhos
Anvisa aprova cultivo de cannabis por empresas e amplia acesso
Saúde
Anvisa aprova cultivo de cannabis por empresas e amplia acesso
Cannabis poderá ser usada na produção de remédios
Saúde
Anvisa discute nesta quarta regras para a produção de cannabis no país
Com fluxo definido e equipes capacitadas, SES inicia aplicação do Nirsevimabe e amplia proteção de bebês em todo o território sul-mato-grossense
Saúde
Com mais de 400 doses, SES inicia estratégia de imunização contra o VSR em fevereiro
Sal foi reprovado em teste de iodo; pó contém materiais plásticos
Saúde
Anvisa suspende venda de sal grosso e pó para decoração
Tomógrafo de última geração reforça parque tecnológico do Hospital Regional
Saúde
Tomógrafo de última geração reforça parque tecnológico do Hospital Regional
Foto: Ilustrativa -
Justiça
Juiz aponta 'desorganização' e manda sequestrar R$ 301 mil da prefeitura para cirurgia

Mais Lidas

Lucas estava desaparecido desde o dia 24
Polícia
Jovem desaparecido no Nova Lima é encontrado morto em área de mata
Confronto aconteceu no bairro Jardim Cerejeiras
Polícia
AGORA: Dois suspeitos de roubos morrem em confronto com o Choque em Campo Grande
Polícia Militar atendeu a ocorrência
Polícia
AGORA: Homem é morto com tiro na cabeça no Jardim Centro Oeste
Bombeiros e Samu chegaram a ser acionados
Polícia
Jovem é assassinado a tiros após brigar com dono de conveniência no Lageado