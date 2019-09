Após acordo, Pantaneta está confirmada para o mês de outubro

A empresa Santo Cruz, se dispôs a tomar provicências para entendimento com o proprietário da marca Pantaneta, o empresário Natalino Gonzaga. Após acordo, a micareta ocorrerá em Aquidauana - distante cerca de 255 km de Campo Grande - nos dias 10, 11 e 12 de outubro. No dia 11, a entrada será gratuita.

Em documento protocolizado junto Poder Judiciário, Natalino José Gonzaga, proprietário da empresa de Radiodifusão FM Tuiuiú, detentora da marca, requer a homologação do acordo, suspendendo o processo até o término do evento e posteriormente extinguindo a ação nos termos do artigo 924 II, do CPC, requerendo ao final a baixa do processo com sua remessa ao arquivo.

Os ingressos já estão sendo vendidos para a folia que ocorre na avenida Dr. Sabino, conhecida como Avenida da Pantaneta, em Aquidauana, e que aconteceu durante vários anos a Pantaneta, sempre com muito sucesso, onde recebia turistas do Brasil inteiro e, por isso, a expectativa é muito grande.

O espaço do evento terá camarotes, sanitários químicos e toda a infraestrutura necessária para abrigar o público, além de forte esquema de segurança. A maior micareta do Pantanal de Mato Grosso do Sul terá atrações já confirmadas como Banda Eva, Matheus & Kauan, Leo Santana e Barbara Labres.

