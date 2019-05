"Pint of Science" será em bares de Campo Grande e Aquidauana

O festival internacional de divulgação científica “Pint of Science” será realizado na próxima semana, de 20 a 22 de maio em Campo Grande e em Aquidauana, com organização da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Com uma iniciativa de pesquisadores da Inglaterra, o evento começou em 2013 e se expandiu graças a uma rede de voluntários. O "Pint of Science" acontece em bares, com o objetivo de discutir assuntos da ciência de forma descontraída. "A fórmula do sucesso é simples: bons cientistas, excelente organização e um bar! O objetivo do festival é derrubar intermediários entre o cientista e a sociedade, estabelecendo um canal direto de conversa", diz o texto de apresentação no site do evento.

Em Campo Grande, o evento terá a participação de pesquisadores da universidade e de outras instituições de ensino e pesquisa, com coordenação local da professora Ana Paula da Costa Marques, do Instituto de Biociências (Inbio/UFMS). Já em Aquidauana, a coordenação local é do professor Leandro Bezerra de Lima, do câmpus de Aquidauana (CPAQ).

Entre os participantes estão os professores Dênis Pires de Lima, do Instituto de Química (Inqui), que falará sobre “Detergentes Naturais para Combater Doenças Transmitidas por Aedes aegypti”, pesquisa premiada na Alemanha, e Maria Rita Marques, do Inbio, com o tema “Controle Biológico de Fungos Causadores de Doenças em Plantas”.

Programação

Ao todo, serão promovidas seis conversas, distribuídas entre os bares Saideira Classic Bar e Hook Beers Park.

No dia 20 de maio, os temas abordados:

Na Saideira Classic Bar: “Tuberculose atrás das grades”. Palestrantes: Marli Marques – Fiocruz; Everton Ferreira Lemos – Unigran/CG; Erica Carolina Rocha – MJ GovBR

No Hook Beers Park: “O futuro das Tradições nos museus das ciências”. Palestrantes: Sara Bernal – Iphan; Dirceu Maruício Van LOnkhuijzem – UCDB; Lia Raquel Toledo Gaspes – UFMS.

No dia 21

Saideira Classic Bar: “Práticas e saberes da mente”. Palestrantes: Alex Sander Bachega – Psicólogo; Aline Henriques Reis – UFMS; Priscila Maria Marcheti – UFMS

Hook Beers Park: “Alternativas sustentáveis para o controle de doenças na saúde humana e na agricultura”. Palestrantes: Denis Pires de Lima – UFMS; Maria Rita Marques – UFMS; Antônia Raida Roel – UCDB.

No dia 22

A programação do Saideira terá como tema “Barragens em MS, contaminação e Saúde Humana”. Palestrantes: Nelson Otávio da Motta Vieira – UFMS; Luciana Carla Mancino – Pesquisadora; Celina Aparecida Dias – Pesquisadora; Camila Ferreira Serratine – Cons. Ambiental.

Já no Hook Beers Bar o tema da palestra será “Inteligente ou adaptativo, seu lar é onde você está! Inovação ou mobibilidade, que é a sua?”. Palestrantes: Driely Sol Zanatto – UFMS; Kwok Chiu Cheung – UCDB.

A programação está disponível no site do “Pint of Science” . Não há necessidade de inscrição. A entrada é gratuita e não há emissão de certificado.

Deixe seu Comentário

Leia Também