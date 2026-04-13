Edital convoca 40 responsáveis por túmulos para regularização em cemitério da Capital

Um edital publicado no Diário Oficial de Campo Grande convoca 40 responsáveis por terrenos no Cemitério Público São Sebastião, conhecido como Cemitério Cruzeiro, para regularização cadastral.

Os convocados devem comparecer à administração do cemitério no prazo de 30 dias a partir da publicação para atualização de dados e comprovação de titularidade dos jazigos.

A medida tem como objetivo corrigir possíveis irregularidades e organizar o cadastro dos espaços destinados a sepultamentos.

O não comparecimento dentro do prazo poderá resultar na adoção de medidas administrativas previstas na legislação vigente. Confira os convocados aqui.

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