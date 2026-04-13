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Edital convoca 40 responsáveis por túmulos para regularização em cemitério da Capital

Titulares têm prazo de 30 dias para atualizar cadastro e evitar medidas administrativas

13 abril 2026 - 16h51Taynara Menezes
Cemitério CruzeiroCemitério Cruzeiro   (Foto: Prefeitura )

Um edital publicado no Diário Oficial de Campo Grande convoca 40 responsáveis por terrenos no Cemitério Público São Sebastião, conhecido como Cemitério Cruzeiro, para regularização cadastral.

Os convocados devem comparecer à administração do cemitério no prazo de 30 dias a partir da publicação para atualização de dados e comprovação de titularidade dos jazigos.

A medida tem como objetivo corrigir possíveis irregularidades e organizar o cadastro dos espaços destinados a sepultamentos.

O não comparecimento dentro do prazo poderá resultar na adoção de medidas administrativas previstas na legislação vigente. Confira os convocados aqui. 

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