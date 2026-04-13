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Governo nomeia nova adjunta da Setesc após troca no comando

Giovana vinha da Fundação de Cultura e passa a integrar a gestão da secretaria

13 abril 2026 - 10h36Sarah Chaves
Giovana Correa Ferreira Giovana Correa Ferreira   (Redes Sociais)

O Governo de Mato Grosso do Sul nomeou, nesta segunda-feira (13), a nova secretária adjunta da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). Giovana Correa Ferreira passa a ocupar o cargo após já atuar na estrutura da pasta, onde exercia a função de assessora especial na Fundação de Cultura de MS, vinculada à secretaria.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado e ocorre no mesmo movimento de mudanças na cúpula da Setesc. A reestruturação teve início após o então secretário Marcelo Miranda deixar o comando da pasta para disputar uma vaga de deputado estadual pelo PP.

Com a saída, quem assumiu a secretaria foi Alessandro Menezes, que até então ocupava o cargo de adjunto. Agora, com a definição de Giovana para a função, a secretaria recompõe sua equipe de gestão.

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