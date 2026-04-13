Licenciamento de veículos em MS tem novo calendário para 2026

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) publicou nesta segunda-feira (13), no Diário Oficial do Estado, uma alteração no calendário anual de licenciamento de veículos para 2026.

Com a nova redação, os prazos passam a seguir uma divisão por final de placa ao longo dos meses.

Veículos com placas terminadas em 1, 2 e 3 deverão ser licenciados em junho.

Já os finais 4, 5 e 6 ficam para julho, enquanto placas com final 7 e 8 devem regularizar a situação em agosto.

Para os veículos com final 9, o prazo será em setembro. Já aqueles com placas terminadas em 0 terão o licenciamento previsto para outubro.

A medida altera uma portaria anterior, publicada em dezembro de 2025, que estabelecia o calendário original para este ano. Segundo o Detran-MS, a nova regra já está em vigor.

O licenciamento é obrigatório e garante que o veículo esteja regularizado para circulação, sendo necessário para emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).





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