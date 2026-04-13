Menu
Menu Busca segunda, 13 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Licenciamento de veículos em MS tem novo calendário para 2026

Prazos vão de junho a outubro, conforme final da placa

13 abril 2026 - 10h10Sarah Chaves
Foto: Rachid WaquedFoto: Rachid Waqued  

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) publicou nesta segunda-feira (13), no Diário Oficial do Estado, uma alteração no calendário anual de licenciamento de veículos para 2026. 

Com a nova redação, os prazos passam a seguir uma divisão por final de placa ao longo dos meses.

Veículos com placas terminadas em 1, 2 e 3 deverão ser licenciados em junho.

Já os finais 4, 5 e 6 ficam para julho, enquanto placas com final 7 e 8 devem regularizar a situação em agosto.

Para os veículos com final 9, o prazo será em setembro. Já aqueles com placas terminadas em 0 terão o licenciamento previsto para outubro.

A medida altera uma portaria anterior, publicada em dezembro de 2025, que estabelecia o calendário original para este ano. Segundo o Detran-MS, a nova regra já está em vigor.

O licenciamento é obrigatório e garante que o veículo esteja regularizado para circulação, sendo necessário para emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).


 

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Vaca Azul
Cidade
Festival da Juventude reúne mais de 27 mil pessoas na UFMS
TJMS promove caminhada para incentivar adoção em Campo Grande
Cidade
TJMS promove caminhada para incentivar adoção em Campo Grande
Tatu-peba
Cidade
Vídeo: Resgate de tatu mobiliza Polícia Ambiental em Campo Grande
Arte: Gustavo Del Pino Veja mais no site da ALEMS: https://al.ms.gov.br/Noticias/140687
Cidade
MS começa a planejar comemoração dos 50 anos de criação do Estado
Giovana Correa Ferreira
Cidade
Governo nomeia nova adjunta da Setesc após troca no comando
Ilustrativa / Foto: Marcus Phillipe
Oportunidade
Começa hoje em Campo Grande mutirão do CNJ que garante documentos gratuitos à população
Caso segue sendo investigado pela DEAM
Polícia
Homem é preso após agredir esposa no pós-parto em hospital de Campo Grande
PM e Bombeiros estiveram no local
Polícia
Confusão por celular termina com homem esfaqueado no peito em Campo Grande
Polícia Militar atendeu o caso - Foto: Ilustrativa
Polícia
Ataque a tiros no Centro-Oeste deixa homem de 28 anos em estado grave na Capital
Alcides Jesus Peralta Bernal - Foto: Giuliano Lopes
Justiça
Promotores pedem júri popular e apontam que Bernal matou servidor por 'vingança'

Mais Lidas

Ilustrativa / Foto: Marcus Phillipe
Oportunidade
Precisa tirar documentos? Mutirão em Campo Grande vai emitir RG, CPF e certidões de graça
UPA Coronel Antonino
Polícia
Após ser liberado da UPA, homem volta a passar mal e morre em Campo Grande
Essa primeira etapa totaliza R$ 143.266.357,27
Geral
Asfalto deve chegar a 28 bairros com investimento de R$ 136 milhões na Capital
Foto do acidente - crédito: @jhonnyschimdtproducoes
Cidade
Família pede ajuda para bancar funeral de jovem de 27 anos vítima de acidente na BR-262